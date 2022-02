Az ELTE Savaria Egyetemi Központ dísztermében tartotta az idén húszéves Polgári Egyesület Szombathelyért évzáró, évet összegző összejövetelét szombaton délután. A szokásos széksorok helyett az egyesület szép számú tagságát ezúttal frissítőkkel gazdagon megrakott hosszú asztalok várták. Az este fővédnöke dr. Hende Csaba volt, aki azonban személyesen nem tudott jelen lenni az eseményen.

Miután a múlt évben a járvány miatt nem volt évértékelő, Horváth Csaba, az egyesület elnöke kétévnyi programsorozatot idézett fel csaknem fél órán át; igaz, 2020-ban számos rendezvény esetében csak arról lehetett beszámolni, hogy végül sajnos elmaradt. Kezdésként az elnök az egyesület legfőbb célkitűzéseit ismertette: a nemzeti kultúra, a polgári és keresztény értékek ápolása, valamint a kulturális örökségünk megóvása. Ezen célok megvalósítása érdekében minden évben számos rendezvényt szerveznek.

Az elmúlt közel két évtized mérlege több mint 150 nyilvános program, ahogyan a meghívottak száma is messze száz fölött van, köztük írók, költők, művészek, politológusok. Az egyesület tiszteletbeli elnöke, prof. dr. Széll Kálmán személyesen nem tudott jelen lenni a rendezvényen, de azt üzente: lélekben velük van. 2020 elején a járvány betörésekor még sok rendezvényt tartottak, Sütő Éva iparművész kiállítása és Dörner György fellépése is rendben lement, ahogyan jó pár filmvetítést és könyvbemutatót – köztük Wittner Mária Hagyaték című könyvének tavalyi bemutatóját – is sikerült megszervezni.

Horváth Csaba egyesületi elnök értékelte az elmúlt (húsz) évet Forrás: © Cseh Gábor

Viszont például a megemlékezések egy részét már csak szűk körben, vagy egyáltalán nem tarthatták meg, és A funtineli boszorkányra is csak másodjára sikerült elutazni az Újszínházba, pedig lehet, hogy nem kellett volna akkor sem. Ugyan a Wass Albert regényéből készült darab rendkívüli élményt nyújtott az egyesület tagjainak, súlyos árat fizettek érte, nyolcan ugyanis elkapták a koronavírus-fertőzést, közülük öten kórházba is kerültek, de szerencsére végül mindanynyian felépültek. Elveszítették viszont szeretett tagjukat, Baumann Ferencné Katit, akiről az estnek ezen a pontján néma főhajtással emlékeztek meg.

Horváth Csaba elszavalta Kányádi Sándor Kuplé a vörös villamosról című versét, aztán megemlékezett a Békemenetről is, amelyen minden évben részt vesznek, és ha már ott vannak, énekelnek is mindig. Most is arra kérte az egyesületi tagokat, nótázzanak egyet, és már zúgott is a díszterem: Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje… Az eseményt megtisztelte gróf Nádasdy Borbála is, akinek 2020-ban két előadása is elmaradt, de a harmadikat tavaly augusztusban sikerült megtartani. Az írónő később fel is szólalt, elmondta, számára Szombathely mindig is a várakozást jelentette, miután 1957-ben 17 évesen a városban töltött egy hetet, arra várva, hogy valaki a határhoz szöktesse. Az írónőnek ma már Veszprémben van az otthona, de hosszú éveken át Franciaországban, Tours-ban élt, ahol nagyon nagy tisztelet övezi Szent Mártont.

– Kívánok nagyon szép tavaszt, gyönyörű éltető nyarat, és csókolok mindenkit! – ezekkel a szavakkal fejezte be beszédét az írónő, amiért természetesen hatalmas taps volt a jutalma. Az est vendége Mikó István Jászai-díjas, érdemes és kiváló művész volt, aki saját életéről, színházhoz, zenéhez fűződő viszonyáról mesélt. Kevesen tudják róla, hogy ötödik alkalommal vették csak fel a színművészetire Kazimir Károly osztályába, ahogyan bizonyára az is sokaknak volt újdonság, hogy annak idején egyike volt a Kaláka együttes alapító tagjainak, ő azonban színész akart lenni mindenáron.

Gyerekként minden rokonát és barátját arra kényszerítette, hogy színházat csináljanak, így lett a tornácból színpad, a szőnyegből függöny. Mikó Istvánnak kiváló hangja van, olyannyira, hogy operaelőadásokban is többször szerepelt már, énektudását a vidám múltidézés közben be is mutatta a közönség nagy örömére. Az egyesület egy átlagos évben havonta tart zárt körű összejöveteleket, ahol az élet dolgait, közéleti történéseket osztanak meg egymással, az elmúlt két évben sok ilyen alkalom maradt el, van tehát mit bepótolni idén.