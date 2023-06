Aznap délután a szokásosnál is bújósabb volt. Ajánlottunk közös játékot, mondtuk, hogy most mind a két gyerekszobában kibontakozhat, de nem élt a lehetőségekkel. Közben jött egy hívás, meglátta a telefon képernyőjén a tesóval készült közös fotót. Jó lenne neki is egy olyan – mondta, és mivel épp a napokban készült belőle nyomtatott változat, hát megmutattuk azt is. Magához ölelte és kitette a polcára – mi pedig kerítettünk gyorsan hozzá keretet, ha már így alakult. A maga négy és fél éves komolyságával kijelentette: most már tud aludni. A nővére azóta hazaért a jól megérdemelt pihenéséből a nagyszülőktől. Azóta mindent (is) együtt csinálnak. A következő hat hetet együtt töltik, kérdés: meddig tart az idill. Mindenesetre a recept már megvan.