Nem ismeretlen a szombathelyi közéletben: kis túlzással írj, mondj bármit bárkiről – pláne, ha az illető közszereplőnek minősül -, és ha emiatt az érintett beperel, a "vélemény" jogi lehetősége mögé bújva könnyen pernyertes leszel. A bevált jogi praktikával az ugytudjuk.hu szerkesztősége többször élt az elmúlt években, erről itt írtunk.

Nincs információnk arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló médiaközpont egykori szaktanácsadója, az említett portál főszerkesztője ilyen szakmai tanácsot adhatott-e korábban Nemény Andrásnak.

A Győri Ítélőtábla még Dankó Istvánnak adott igazat

Ismert, lapunk többször foglalkozott a témával: elsőfokon a Szombathelyi Törvényszék, majd másodfokon a Győri Ítélőtábla jogerősen marasztalta el Nemény Andrást azért, mert 2022. februári közgyűlési kijelentésével megsértette Dankó István jóhírnevét.

A polgármestert sérelemdíj fizetésére is kötelezték, a 100 ezer forintot Dankó István városi célra, a nyugdíjas bérlők háza javára ajánlotta fel. - Azt vallom, a politikának mindig a közösséget kell szolgálnia, és ha helyi politikáról van szó, akkor a helyi közösséget kell szolgálnia – nyilatkozta az átadón lapunknak Dankó István.

A szabad véleménynyilvánítás joga erősebb, mint személyiségi jogaink védelme

Mondhatnánk, minden jó, ha a vége jó: ám itt nem zárult le a történet. Nemény András nem hagyta ennyiben a dolgot, és a jogerős ítélet megszületése után jogi képviselőjén keresztül felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. Az ott született ítéletről közösségi oldalán számolt be, ahol tudatta: „Hende Csaba jogi szakértője elbukott a jog mezején is”. A Kúria hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletet, az elsőfokú bíróság ítéletét pedig megváltoztatta és Dankó István keresetét elutasította – osztották meg az ítélet első oldalát és az indokolás első pár sorát Nemény András közösségi oldalán. Árnyalja a képet, ha elolvassuk a Kúria teljes indokolását. A polgármester Facebook-oldalán azt valamiért nem tették közzé, ám szerkesztőségünk a Kúria sajtó osztályán kikérte.

„ Összességében a Kúria megállapította, hogy az adott kijelentés kapcsán az alperes nem lépte túl a szabad véleménynyilvánításhoz való jog korábbiakban részletezett tágabb kereteit, a politikai, közéleti vitára tekintettel ezen jog élvez elsőbbséget a felperes személyiségi jogainak védelmével szemben, ezért a keresetet jogalap hiányában el kell utasítani” – olvasható a Kúria ítéletének indokolásában.

Azt is leírták: „Közügyek vitatása során közéleti vitában elhangzott kijelentés, amennyiben az legalább vékony ténybeli alappal rendelkezik, alapvetően véleménynyilvánításként értékelhető akkor is, ha az részben tényállítást is tartalmaz. A közéleti szereplő a tevékenységével kapcsolatos kritikát tűrni köteles, amennyiben az nem érinti magán- és családi életét, és nem sérti emberi méltóságát”.

Tűrni, tűrni… de meddig?

Nincs mese: a Kúria álláspontja szerint Dankó Istvánnak, és minden közszereplőnek bizony tűrnie kell, ha Nemény András a közgyűlés kereteit arra használja, hogy „egy politikai vélemény” mögé bújva ossza meg gondolatait, és kívánja hitelteleníteni politikai ellenfeleit. Hosszútávon kifizetődő-e ez a városvezetői kiállás? - az idő ezt is eldönti. Hozzánk mindenesetre közelebb áll Dankó István gondolata: „A politikának mindig a közösséget kell szolgálnia”. Mások lejárató szándéka helyett talán ez a gondolkodásmód is teret kap egyszer (újra) Szombathely közgyűlésében...