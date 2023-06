A gyermeknaphoz kapcsolódva, ha nem is annak a pontos napján, de minden évben megszervezi családi napját minden szakmai egysége, így a Vas vármegyei nevelőszülői hálózat tagjai számára is a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. Idén a rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkra esett a választásuk, akik örömmel fogadták a gyermekekből és nevelőszüleikből álló népes csapatot – tudtuk meg Bujdosó Balázs intézményvezetőtől, aki azt is elmondta: a családi nap célja, hogy a hálózathoz tartozó kollégák, nevelőszülők és gyermekek számára egy közösen eltöltött nappal adják meg a közösséghez való tartozás élményét, hiszen a családok a hétköznapokban kevésbé vagy egyáltalán nem találkoznak egymással. „Azt is ki szeretnénk mutatni a nevelőszülők felé, hogy figyelünk rájuk, fontosak nekünk. És nemcsak ők, hanem elsősorban a gyermekek, akik nevelésben vannak náluk” – tette hozzá Bujdosó Balázs.

A rendezvényen megközelítőleg 130 vendég vett részt, közülük 80 gyermek, 0–18 éves korig. A Református Szeretetszolgálat támogatásával megvalósult családi napon a korosztályok széles skálájához igazodtak a programokkal, a Tarisznyások Zenekar és a Szamóca Színház előadásával egy kis kultúrát csempésztek a napba, a műsorok között pedig kézművesprogram, csillámtetoválás, gyermek-drótkötélpálya, műfüves focipálya, játszótér, tanösvény kínált megannyi izgalmat a gyermekeknek.