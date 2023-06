Eddig 160 szombathelyi polgár írta alá azt a petíciót, amiben a Gothard-iskola és a Benczúr-óvoda környéki utcák rekonstrukcióját szorgalmazzák. Negyven éve nem újították fel a Rumi Rajki utcát – hívta fel a figyelmet Horváth Gábor, a körzet önkormányzati képviselője (Fidesz–KDNP). Egy grafikát is mutatott a politikus arról, szerinte hogyan dugja a fejét a homokba a városvezetés ebben az ügyben. Az aláírásgyűjtést folytatják, a petíciót a közgyűlésen adta át Nemény András polgármesternek (ÉSZ), az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat pedig a város jegyzőjének.

Nemény András (ÉSZ) reagálásában utalt rá: az, hogy nem történt semmi ez ügyben, Horváth Gábor alkalmatlanságát mutatja, ezért László Győző alpolgármestert bízza meg, hogy oldja meg a problémát és számoljon be neki a fejleményekről. A későbbi vita során kiderült: várhatóan László Győzőt indítja képviselőjelöltként a baloldali tömörülés jövőre a körzetben. A Fidesz-frakcióból éppen ezért elhangoztak olyan vélemények: inkorrekt ez a döntés a polgármester részéről. Nemény András azonban azzal érvelt, László Győző az általános helyettese, és joga van ehhez, ezért bízta meg őt a feladattal.

A Jókai parkban egyik délelőtt 9 órakor fotóztak egy 30 tagú vaddisznókondát – ez is téma volt. Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz–KDNP) javasolta, hogy a költségvetésben további 20 millió forintot különítsenek el a probléma megoldása érdekében. Felhívta arra is a figyelmet: ott gyerekek, tinédzserek járnak, akik talán nem is tudják, hogyan kell megfelelően reagálni, ha vaddisznóval találkoznak, könnyen lehet baleset. Ez is indokolja a mielőbbi intézkedést. A polgármester később a képviselői javaslatot módosította: egyhangúlag támogatták, hogy folyamatosan, igény szerint biztosítják a vadak kilövésére a városi forrást. Szintén valamennyi képviselő megszavazta: a Blaguss Agora Hungary Kft. felújítja az Éhen Gyula téri pavilont, amihez az önkormányzat is forrást biztosít. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz–KDNP) szerint ugyanakkor nem indokolja az üzemanyagár-drágulás azt a támogatásnövelést, amit a városvezetés előterjesztett.

Mint ahogy szerinte a szerződés szerint a járművek beszerzésével járó költségeket a szolgáltató köteles viselni. A baloldali többség jóváhagyta a pluszkompenzációt a cég számára. Hiába biztatta Czeglédy Csaba a baloldali frakció tagjait lelkiismereti szavazásra a védőnői szolgálattal kapcsolatos döntéshozatalnál, nem tudta a frakciófegyelmet megbontani, László Győző alpolgármester kérése szerint egyhangúlag támogatták a javaslatot: a közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy a Markusovszky-kórház és az önkormányzat között – a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a védőnők által használt önkormányzati tulajdonú ingó- és ingatlanvagyon ingyenes használatba adása tárgyában – kötendő megállapodást aláírja.