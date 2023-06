Az önkormányzati ciklus elején egyeztetett Nemény András polgármesterrel Horváth Gábor önkormányzati képviselő a polgármester irodájában, ahol sürgette a Rumi Rajki, Benczúr, Nefelejcs, Vadrózsa utcák rendbetételét. Felvetéseire azóta sem kapott választ.

Az elmúlt években többször hozta szóba Horváth Gábor közgyűléseken és a városvezetőknek írt leveleiben a forgalmas utak helyreállításának fontosságát, ám érdemi intézkedést szerinte nem tettek Nemény Andrásék. Egy grafikát is mutatott arról, szerinte hogyan dugja a városvezetés fejét a homokba ebben az ügyben. Most aláírásgyűjtés kezdődött: nemcsak az érintett utcák lakói, hanem a Gothard-iskolába és Benczúr-óvodába járó gyerekek szülei is ellátták már szignójukkal az ívet - tudtuk meg Kámon önkormányzati képviselőjétől, aki hozzátette: eddig 160-an csatlakoztak a kezdeményezéshez, ám az aláírásgyűjtést folytatják. A petíciót a közgyűlésen átadta Nemény Andrásnak, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat pedig a város jegyzőjének.