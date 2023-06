A vaol.hu-n a napokban számoltunk be arról, hogy a Csónakázótó után a Perint patakból húztak ki egy e-rollert. Horváth László mindkét esetnél ott volt.

A Csónakázótónál találkoztunk vele, hiszen az első kétkerekűt itt horgászta ki.

- Móricz Zoltán barátomtól jött az üzenet, hogy az egyik stégnél egy e-rollert találtak, de senki sem jelentkezett érte – elevenítette fel Horváth László. – Ketten, két mágnessel mentük ki a tóhoz. Szerencsére könnyen kijött a roller, ami stégtől olyan három méterre lehetett. A másik esetben, szintén a közösségi oldalon kaptam a jelzést. Igaz, a Perint pataknál lévő kétkerekű már nehezebben adta meg magát. Egyedül voltam, de kitartó. A mágnesem többször kiemelte a rollert a patakból, de az mindig visszaesett. A rolleren egyébként kevés az olyan felüket, ahol jól megtapadna a mágnes. Aztán, az utolsó próbálkozásnál rafináltan a kötelet többször ráhurkoltam a kormányra. Stabilabb lett a fogás, így már nagy nehezen fel tudtam húzni a híd aljáig. Onnan ugyancsak sikerült csak átemelnem a korláton. A víz alattam hat méterre folyt, a roller meglehetett vagy nyolcvan kilogramm.

Ahogy beszélgetünk, szemünk Horváth László kezén lévő órára pillantott.

– Igen, ezt is úgy sikerült kimentenem a tóból – folytatta. – Az elmúlt időszakban fogtunk ki fegyvereket, lőszereket, sőt egy robbanóeszközt is. Ezt annak idején jelentettük tűzszerészeknek, akik elszállították a helyszínről. Két napja szóltak, hogy a Csónakázó-tó napozó részénél egy kínai férfi a telefonját ejtette a vízbe. Ha sikerrel járok, ez is a felszínre jön ám…

Megtudtuk, a legnagyobb mágnes akár 800 kilogramm súlyt is elbír.

Igaz, ekkora tömeg kihúzásához egy ember már kevés. Társak nélkül egy rollert, vagy egy kismotort lehet kiemelni.

Előzmény:

Lapunkban korábban megírtuk, a szombathelyi önkormányzatnál mindössze néhányan tettek bejelentést "elhagyott" elektromos roller miatt. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor a Csónakázótóból is húztak ki járművet.