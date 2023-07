100 évente körülbelül két fokkal emelkedik a hőmérséklet a Földközi-tenger nyugati részén, és egyes helyeken - mint például a Costa Brava-parti L'Estartit - akár három fokkal is melegebb lehet évszázadonként. Ezekre a következtetésekre jutottak a spanyol ICM-CSIC tengerkutató intézet kutatói, akik a "Journal of Marine Science and Engineering" című folyóiratban publikálták kutatási eredményeiket. Az adatok az elmúlt 30 év hosszútávú mérési eredményein alapulnak, és minden vízmélységben mértek.

