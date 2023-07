Vasvár Másfélszáz éves leírás alapján készül a vasvári domonkos kolostor bora. A receptúra a 185 évvel ezelőtt született – Vas megyei kötődésű – báró Ambrózy Béla (1838-1911) földbirtokos, a magyar méhészet egyik megalapítója nevéhez köthető.

A mézbor – azaz mézből erjesztett alkoholos ital - receptjére Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész és múzeumigazgató bukkant domonkos rendtörténeti kutatásai során, és hegyháti vegyesméz, oszkói törköly és szentkúti forrásvíz felhasználásával készítette el. Az édes nedűt Magyarország legrégebbi, ma is álló (13. századi) domonkos kolostorának pincéiben érlelik. A csatos üveg címkéje történelmi hangulatot idéz: egy szerzetest ábrázol, amint örömmel édesíti meg az életét: ragyogó, sugárzó arccal tölt magának (még) egy pohárral a dominikánus mézborból. A desszert italhoz édesség is tartozik: a dominikáner sütemény – a rend színeit idézve – fekete és fehér piskótából, fekete-fehér csokimázból és narancslekvárból áll. Az elmúlt évek domonkos jubileumi rendezvényein és a vasvári múzeum programjain a vendégek már többször is megkóstolhatták együtt is a mézbort és a dominikánert.