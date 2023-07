A péntek délelőtti átadón Kardos-Kató Szilvia, az újszülött részleg vezető ápolója meghatódva vette át az ajándékot, amit szemes és őrölt kávéval is lehet használni, tejhabosító-funkcióval ellátott, és egyszerre két adag presszót is le tud főzni. A vezető ápoló megköszönte a szép gesztust, és kiemelte munkatársait, a „mögötte álló csapatot”, akikkel minden nap öröm dolgozni. – A kolléganők többsége fiatal, sokan még a babavárás előtt vannak. Valóban, a kisbabák ellátása mellett mind nagy hangsúlyt fektetünk az édesanyák lelki támogatásra is, hiszen elfáradnak a szülésben. Érthető, hogy bizonytalanok és hogy sok kérdésük van – mondta.

A kávéfőző mellé egy személyes meglepetéssel is készültek, speciális papírra nyomtatott mosolyalbumot is átnyújtottak az édesanyák képviselői. A Biba Kitti által készített tablón montázsként sok-sok, akár nemrég, akár az előző években a szombathelyi Markusovszky-kórházban született baba fotója látható.

Kapcsolódó: