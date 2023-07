A gondolattól a megvalósításig nem sokat hezitált Farkas Tamás szervező, rögtön a horgászsuli ügye mellé állt. S rögtön akadtak további segítők, szponzorok is, így hamarosan összeállt a menetrend és a tematika. Az első félévben összesen négy alkalommal találkoztak az újdonsült pecások az egyesület Király utca 13. szám alatti főhadiszállásán. A foglalkozásokon az interaktív előadásoké volt a főszerep. Megismerkedhettek a fiatalok a vízi élővilággal és annak környezetével, soksok hasznos információt hallhattak a különféle halakról, horgászmódszerekről. Egyéb más fontos dolgok mellett azt is megtanulhatták: hogyan készüljenek fel egy tavi – vagy éppen egy folyóvízi horgászatra különböző időjárási viszonyok mellett. A téli szünet után aztán a gyakorlatban is kipróbálhatták a korábban megszerzett tudást. Ez idő alatt ismereteket szerezhettek például a horogkötésről, a szerelékkészítés és egyéb, a sikeres pecához nélkülözhetetlen kellékek elkészítéséről, illetve ezek használatáról. A második félév zárásaként pedig egy horgászversenyen tesztelhették ügyességüket a fiatalok.

– A barátságos megmérettetés vidám hangulatban telt és sok-sok mosolygós gyerekarcot láthattak a tóparton éppen arra sétálók. Volt is ok az örömre, hiszen a tél és tavasz során tanultakat kamatoztatva sikerült jó néhány halat horogra csalni – mesélte Farkas Tamás. – Igazából ezért csináljuk. A gyermekek mosolyáért. A tervek szerint a horgászsuli szeptemberben folytatódik, és majd – újdonságként – egy közös családi piknik zárja.