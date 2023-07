A nagy meleg ellenére is sokan vettek részt az egyesület családi napján, ahol az önkéntes tűzoltókon kívül a falu apraja-nagyja képviseltette magát. A faluba látogattak a sárvári hivatásos tűzoltók egyik autójukkal, amit a kíváncsi gyerkőcök hamar belaktak, felmásztak mindenhova, ahova a tűzoltók azt engedték nekik.

A „tűzoltós programokon” túl számos érdekes, szórakoztató programot is kínáltak: bemutatót hallhattak a napelemrendszerekről, majd kulturális műsorok következtek. Fellépett a Zenit Dance Studio, a Rocky Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club növendékei és a Kenyeri Dalkör és még Weöres Sándor-versek is elhangzottak helyi fiatalok tolmácsolásában. Az esemény a malacsültből, vadpörköltből, tócsniból és palacsintából álló vacsorával és bállal zárult.