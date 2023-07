Dr. Nagy István agárminiszter elmondta, hogy a jogszabályi előírások alapján és határidőben elkészült a MOHOSZ OHSZK 4., 2022. évi közfeladat-ellátási beszámolója, amely jól mutatja a 37 közfeladat mennyisége mellett a minőséget, a szakmaiságot, de jelentős társadalmi szerepvállalást, hatást is. Jelezte, hogy a 2022-es év az évszázad aszálya és a háborús infláció okán is extra nehéz volt az agrárium számára, és mindezen hatások természetesen a haltermelést és a halgazdálkodást sem kerülték el, de szerencsére és a horgászok jelentős szerepvállalásával ezen ágazatban is sikerült biztosítani a működőképességet, sőt megőrizni az eredményeket is. Megemlítette, hogy a MOHOSZ az Agrárminisztérium stratégiai partnere, de a horgászszövetség horgászturisztikával és sporttal kapcsolatos feladatai, a horgászat és a horgásztatás legnagyobb civil szervezeti rendszerként betöltött társadalmi jelentősége több tárca együttműködését igényli, ezért a minisztérium is kiemelten támogatja a jövőben az újabb átfogó kormányzati megállapodást, illetve a több tárca részvételével megalakult munkacsoport működését. A munkacsoport feladata a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 2030 elkészítése, tervezetének elkészítése és őszi bemutatása, társadalmasítása, a tárgyi kormányzati döntések szakmai megalapozása. A tárcavezető bejelentette, hogy a horgászat biztonsága és széles körű lehetősége, a létszám stabilizálása érdekében a MOHOSZ-szal egyetértésben 2024-re nem tervezik az állami horgászjegyek árának emelését, továbbá a tervek szerint megújításra kerülő Magyar Horgászkártyák és balesetbiztosítások újabb, ötéves ára a digitalizált okmány esetében szintén változatlan marad. Jó hírként hangzott el, hogy az Agrárminisztérium egyedi célforrással támogatja majd a Velencei-tó őshonos halállományának mielőbbi újraépítését, ezen belül a süllő-, a csuka-, a balinállomány, valamint a keszegfélék célzott, 1-3 nyaras korosztályokat érintő, jelentős mennyiségű telepítését – a feladatra a miniszter korábbi intervenciót sikeresen végrehajtó OHSZK szervezetét kérte fel.

Dr. Szűcs Lajos elnök beszámolt az eddigi legnehezebb közfeladat-ellátási évről, de a legnagyobb horgászösszefogásról is, külön is megköszönve az elkerülhetetlen árváltozások tárgyában a horgászok megértését, áldozatvállalását. Elmondta, hogy 1217 horgászegyesület, 26 tagszövetség, 17 speciális jogállású gazdasági társaság, 2 saját gazdasági társaság az a szervezeti számosság, amely ellátja több mint 800 000 állampolgár horgászattal kapcsolatos tevékenységének támogatását, munkájukat továbbá több, mint 1500 horgászregisztrációs és okmányértékesítési pont, valamint 64 minősített halbeszállító cég, vállalkozás is segíti. Kihangsúlyozta, hogy a rendkívül összetett feladatok ellátása, azon belül a mintegy 135 ezer hektár állami tulajdonú halgazdálkodási vízterület felelős halőrzése, a vízpart horgászati szakaszainak üzemeltetése, az őshonos halállomány fenntartása és fejlesztése olyan feladat, amely igényli a kormányzati és remélhetőleg majd az uniós források tartós biztosítását. Az elnök bejelentette, hogy a 2024. évre szintén nem tervezik az ESZH árának emelését sem, és ha a MOHOSZ Választmánya is jóváhagyja, akkor megmarad a gyermekek és a szépkorúak állami okmányokra és ESZH kötelezettségre vonatkozó teljes díjmentessége is, ami jelenleg mintegy 150 000 állampolgárt, horgásztársat érint. Szűcs Lajos megjegyezte, hogy a miniszter által bejelentett célok és a pótforrások mellett a Velencei-tavon a MOHOSZ a helyi horgászok befizetésein túl a közfeladat-ellátási forrásaiból ősztől jelentős pontytelepítést is végrehajt, bízva abban, hogy az elmúlt két évben megtört fejlődési tendencia újra erőre kaphat, ha a horgászok újra bizalmat szavaznak szeretett vizüknek.