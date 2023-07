A tucatnyi bátor vállalkozó Orfaluból, a Szlovén tájház udvaráról indult, hogy meghódítsa Szlovénia legmagasabb pontját, a Triglav Nemzeti Parkban található 2864 méter magas Triglavot. Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja, Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke, valamint Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke is ott volt az indulásnál, utóbbi június végén a Szlovén Köztársaság önállóságának 32. évfordulója előtt tisztelegve is megmászta a Triglavot. A hegyóriás Szlovénia nemzeti jelképe, a szlovén címerben és zászlóban is megtalálható. A Triglav a Júliai-Alpok legmagasabb pontja is, a szlovén–olasz határon fekszik.