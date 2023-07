Több, mint nyolcvan növendék csatlakozott a Lamantin Improvizációs Táborhoz idén: szombaton 14 órakor a Lamantin Klubban (Weöres Sándor Színházban) kezdődő koncertjük várhatóan méltó megkoronázása lesz a hétnek. A jazz és a blues zene rajongóit idén is maximálisan „kiszolgálták” a szervezők, az elmúlt napokban a többi közt The Tony Lakatos Organization, László Attila Fusion Circus és az Art Blakey Tribute Band is hallható és látható volt Szombathelyen. Koncertjeiken Czika László készített képeket, nézegesse meg azokat!

Forrás: Czika László