Az Aktív Magyarország programhoz a Magyar Vízitúra Szövetség (Mavitusz) tagjaként a Csörötneki Rábarátok Víziturisztikai Szabadidős és Sportegyesület is csatlakozott: pályázati forrás teremtette meg a lehetőséget, hogy múlt szombaton vízitúra-kóstolgatót szervezzenek sokak örömére. – Az érdeklődés messze felülmúlta a várakozásainkat. Mindent összevéve a programjainkon részt vevők száma jócskán meghaladta a százat. Alig győztük másfél óránként a turnusokat indítani a vízitúra-kóstolgatón – mondta el érdeklődésünkre Kocsis Ádám, a civil szervezet képviseletében. A vízitúrázás csodálatos világából kaphattak ízelítőt a Rába egy rövid szakaszán az arra vállalkozók. Megtudtuk azt is: az 1950- es, 60-as években Szent Iván-éjkor rendszeresek voltak a hajós felvonulások Csörötneknél, innen jött az ötlet: felelevenítenék e régi hagyományt. Így „Hacacáré a Rábán” címmel rendeztek látványos lampionos, füstgránátos hajós felvonulást. Kocsis Ádám szólt arról is: Csörötnek hajóján két szép fürt szőlő díszelgett, ezzel utaltak a Szőlőhegyre, és az ott zajló szőlőművelés és bortermelés hagyományaira. A katamaránon a falu zászlaja és címere is megjelent, fedélzetén Szukics Szabolcs és Kocsis Zsolt polgármester foglalt helyet. A csörötneki polgárőrség nemcsak a rendezvény biztonságát felügyelte, kenujukkal szintén ott voltak a felvonulók között. Állandó kellékeiket most sem hagyták a szertárban, megkülönböztető jelzéssel közlekedtek ezúttal is – osztotta meg a szombat esti program részleteit Kocsis Ádám. A Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola és a Rönökért Közhasznú Egyesület képviselői, Szlovéniából Simon Balazic és csapata, valamint a szervező egyesület nőtagjai ugyancsak vízre szálltak. A sikeren felbuzdulva pedig elhatározták: szeretnék e szép hagyományt hosszú távon megőrizni a település vízi turizmusának fellendítése érdekében is.