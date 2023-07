„Ne engedjük, hogy eladják a termálfürdő több, mint egy hektáros sport-és zöldterületét!” - ezzel a címmel jelent meg egy online petíció múlt pénteken. A felhívást elsőként dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger osztotta meg közösségi oldalán egy videófelvétellel együtt. "Kérünk minden lokálpatriótát, sportolni, strandolni szeretőt, és azokat, akik számára fontos a zöld és az egészséges környezet, hogy aláírásával álljon ki a Szombathelyi Termálfürdő területének megóvása mellett!" - olvasható a petícióban.

Mint ahogy az is: "Az eladni szándékolt terület pótolhatatlan veszteséget jelentene a termálfürdő sport-és fürdőéletének későbbi fejlesztése során, mellyel a fürdő zöldterülete is jelentősen csökkenne".

Kolesánszky György sportszervező a közzétett videóblogban az egyik strandröplabdapálya mellett arról beszélt: az elmúlt hetekben kapták a hírt, a termálfürdőn a sportpályák területét eladják. Elmondása szerint a sporttevékenységet augusztus végéig folytathatják azon a területen, utána a strand másik részén alakítanának ki számukra új pályát. Most garanciát szeretnének, hogy körülményeik nem romlanak majd az új helyen, és a civil összefogásból megvalósított jelentős fejlesztések is megmaradnak.

Kérték a szombathelyi önkormányzat hozzájárulását

Az eladási szándékról szóló hírek szerkesztőségünkhöz is eljutottak, ezért megkerestük a Vasivíz Zrt.-t, ahol megerősítették: a területet valóban értékesíteni szeretnék. Az ukrajnai háború és az energiaválság nehéz helyzetbe sodorta a vállalatot, így az egyéb bevételek között 203 millió forint értékben ingatlan- és tárgyi eszközértékesítéssel terveztek - derült ki a cég közleményéből. Írtak arról is: a Vasivíz Zrt. hitelfelvételi törekvései sem jártak sikerrel a gazdasági környezet és ágazatuk helyzetének bizonytalansága miatt.

"Belső szabályzataink szerint az ingatlanértékesítés az igazgatóságunk hatásköre, azonban a rendkívüli helyzetre való tekintettel kértük Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint a többségi tulajdonosnak a támogatását is" - erre is kitértek a válaszban. A szombathelyi belterületen fekvő, kivett gyógyfürdő megnevezésű, 1,2 hektár területű ingatlan teljes egészében a Vasivíz Zrt. tulajdona. Azon munkásszálló, vegyes hasznosítású épület és sportpályák is találhatóak. Mindezt értékbecslés és kontroll értékbecslés alapján egy szombathelyi ingatlanközvetítő cég közreműködésével kívánják eladni; azt, hogy mennyiért, a hivatalos válaszból nem tudtuk meg.

Hol hirdetik a termálfürdő sportpályáit?

Az ingatlant kerestük, de nem találtuk meg az érintett ingatlanközvetítő cég honlapján a kínálati listában.

Érdekesség, hogy a Vasivíz Zrt. honlapján sem a hírek, sem a közérdekű adatok között nem találtuk nyomát annak, hogy eladnák a Termálfürdő területének egy részét. Mint ahogy az értékesíteni kívánt ingatlan- és tárgyi eszközök listáját tartalmazó igazgatósági döntést sem leltük meg a honlapon. A civilek tehát időben emelték fel a hangjukat a terület tervezett eladása ellen. Kérdés: a zrt és a többségi tulajdonos szombathelyi önkormányzat vezetése ezután figyelembe veszi-e a szombathelyiek akaratát?