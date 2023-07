A felújított Emlékmű-dombon tartott sajtótájékoztatót az Érezd Szombathely! további, nyári programjairól Horváth Soma alpolgármester, Horváth Zoltán, az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nkft. ügyvezető igazgató és Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nkft. ügyvezető igazgatója szerdán.

A Nyitott városháza teraszkoncertjei között július 14-én klasszikus francia sanzonok, a '70-es, '80-as és '90-es évek nagy klasszikusai, valamint a kortárs popkultúra e hangulathoz illő dalai várhatók a Zabolátlan lovaim című produkcióban, a vendégzenekar a Tom Kondor’s Moonshine. Július 21-én a teraszkoncerten a Zénóband és a Dos Diavolos szórakoztatja a nagyérdeműt. Utóbbit Ganxsta Zolee és Takács Vilkó 2019-ben indította útjára. Az akusztikus duó Egyenesen a mocsárból címmel jelentette meg első albumát.

Lazulós babzsákos - koccintós, fűben üldögélős piknikkoncertre is hívnak a Történelmi Témaparkba. Júliusban és augusztusban a Merry Go Round és Wonderfleck Duó zenéje teremtheti meg a bárhangulatot: a programra regisztrálókat pedig kétszemélyes, finomságokkal megpakolt piknikdobozzal várják – utóbbi igénybevételénél kell csak belépőjegyet váltani.

Szintén a Történelmi Témapark ad helyet július 27-én csütörtökön a Hamvastechno! Című produkciónak. Spirituális zeneiség, belső ritmus és misztika, tradíció és avantgard gondolatok: mindez Hamvas Béla világa. Az estén az író, filozófus életművének legszebb, legradikálisabb, legérzékenyebb részletei Prieger Zsolt jóvoltából technoval és dubbal párosulva szólalnak meg az Anima Sound System vezetőjének szerkesztésében. Az előadók: Prieger Zsolt és Kováts Tibor.

A tavalyi sikeren felbuzdulva idén is folytatódnak az Emlékmű-dombon a kertmozi előadások. Július 14-én 21 órától az Elvis című amerikai-ausztrál életrajzi drámát, 15-én 21 órától pedig a Top Gun: Maverick amerikai akciófilmet vetítik. Elton John élete ihlette a Rocketman életrajzi drámát, azt augusztus 18-án, majd 19-én a Dirty Dancinget is megtekinthetjük.

Július 22-én az Emlékmű alatt retro partyt rendeznek, ez lesz az „EMLÉK-MŰ-SOR”.

A szombathelyi vendéglátóhelyeket is helyzetbe hozza egy-egy kulturális és gasztro programmal az önkormányzat. Így éjszakai fagyizás és funky terasz is várja a szórakozni vágyókat. Július 29-én a Víztoronynál, augusztus 12-én pedig a Csónakázótó szigetén tartanak családi napot: csupa-csoda játszóház, valamint interaktív öko-játékok, észpörgető feladatok várják a legkisebb szombathelyieket is.