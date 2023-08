Néhai Völgyes Ferencnek tavaly díszpolgári címet adományozott az önkormányzat, szülőházán emléktáblát avattak. Az egyház ünnepi szentmisével emlékezett a hitéhez mindig hű kántortanítóra és közéleti emberre. A Völgyes Ferenc által létrehozott helytörténeti gyűjtemény is tavaly talált új otthonra a felújított elemi iskola épületében. Mindez jelzi: a település nem felejtette el Völgyes Ferencet, akinek hagyatékából készült a Harasztifalu története második része. – A kötet a rendszerváltás előtti időkben édesapám által összegyűjtött, a falutörténethez kapcsolódó írások, néprajzi jelentőségű dokumentumok gyűjteménye. Ahogy egy faluból elszármazott ismerős fogalmazott: az akkori fiatalság életének egy darabja. A könyv hátoldalán található mottó ma is aktuális: „A múlt megismerése, a hagyományok ismerete békét, örömöt és harmóniát hoznak az emberek életébe” – mondta a bemutatón Völgyes Ferenc lánya, Vámosiné Völgyes Márta, megköszönve a munkát a szerkesztőnek, Bálint Csabának, aki a kötetet a 785 éves Harasztifalunak és 70 éves könyvtárának is ajánlotta. A tiszteletpéldányokat Vámosné Marksz Mária polgármester vette át, köszönetét kifejezve az értékőrző tevékenységért.