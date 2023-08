A honvédelmi harcos és a sport mellett idén először indítottak vitorlás repülő tematikájú tábort Vas vármegyében. A Szombathelyi Repülőklubbal együttműködve szerveztek két turnust, amikre az áprilisi jelentkezéskor 7 és fél perc alatt beteltek a helyek. Sok gyerek érkezett Vasba Somogyból, Hajdú-Bihar és Nógrád megyéből is, sőt, a határon túlról is fogadtak fiatalokat a gyöngyösfalui táborokban - tudtuk meg Nagy Csaba törzszászlóstól, a Magyar Honvédség 7. Területvédelmi Ezred 83. Területvédelmi Zászlóaljának honvédelmi, nevelési referensi feladatokat ellátó beosztott zászlósától.

Fegyelemre, rendre, önvédelemre is nevelnek, tanítanak a honvédelmi táborokban. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják: aki egyszer belekóstolt ebbe, az jó eséllyel visszatér a következő években is.

- A honvédelmi táborok célja a Magyar Honvédség megismertetése, a hazafias nevelés, ezáltal öntudatos, fegyelmezett gyermeki képességek fejlesztése, ami a szülők javára is válhat, hiszen nemsokára itt van az iskolaszezon - erről is beszélt podcastunkban Nagy Csaba. A gyerekek a stokizást, vagyis a ruhák négyzetalakúra hajtogatását és a víztisztítás fortélyait is elsajátíthatták az ötnapos programban. A törzszászlóst arról is kérdeztük: az itt szerzett élmények alapján mennyire kacsingatnak idősebb korban a katonai pálya felé a fiatalok?

Hallgassa meg teljes podcastunkat ide kattintva!