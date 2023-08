Szeptember 23-án szombaton a büki, a csepregi önkormányzat, valamint a gyógyfürdő immár harmadszor szervezi meg a két város között a félmaratont. A hagyományos őszi futóversenyen több távon lehet indulni: 21 kilométeres félmaraton egyéni és 3 fős váltóban, 7 kilométeres egyéni, valamint 500 és 1000 méter gyerektávokon. A klaszszikus maratoni futók mellett a rövidebb távok kedvelőit is örömmel várják, sőt azokat az egyéni indulókat, baráti társaságokat és családokat is, akik talán életükben először kóstolnak bele egy ilyen esemény hangulatába. A futók biztatásra is vágynak, így a szurkolókat is szívesen fogadják a szervezők. A verseny a megújult Termál térről indul, ahol este 20 órától a Magna Cum Laude zenekar szórakoztatja a versenyzőket és a vendégeket. A nevezés már elindult, részletekről a büki gyógyfürdő internetes oldalán lehet részleteket találni. A futóverseny egyben jótékony célokat is szolgál, hiszen a nevezési díjból befolyt összeget a büki Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény és a Csepregi Óvodásokért Alapítvány javára ajánlják fel. A rajtcsomagokat előző nap, szeptember 22-én, pénteken lehet átvenni. Másnap, szombaton reggel 7 és 9 óra között tart a nevezés, a regisztráció. A gyerekfutam fél 10-kor kezdődik. 10.15-kor közös bemelegítést tartanak a versenyzők Péntek Enikővel. A rajt fél 11-kor lesz: ekkor indulnak el a félmaratonisták, a váltók, az egyéni rövidtávosok. Eredményt pedig 14 órakor hirdetnek valamennyi kategóriában.