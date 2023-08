Jó pálinka jó cefréből, jó cefre jó gyümölcsből készül – szögezi le gyorsan Buti Károly, miközben elhaladunk az üst mellett, amelyben éppen sárgabarack csordogál. A helyiséget belengi a jellegzetes, erjedt illat. Itt kétlepárlásos módszerrel készül a párlat, illatolás alapján döntik el a főzőmesterek, mikor jön el az alkohol finomításának ideje. Sok a visszajáró ügyfél, legtöbben rábízzák a szakemberekre a döntést: az se baj, ha kevesebb, de jó minőségű legyen a végeredmény.

Buti Károly úgy tapasztalja, a pálinka fogyasztásának és készítésének is kialakult mára a kultúrája: régen előfordult, hogy valaki egész gyümölcsöt akart kifőzetni. A jó cefre alapja pedig az érett gyümölcs (amelyikbe magunk is szívesen beleharapnánk), titka a gondoskodás: kimagozni, keverni és tárolni kell megfelelő körülmények között. Megtudjuk: ha valaki szereti a mandulaízt, a sárgabarack cefréjében hagyhat néhány magot. Ma már az is ritka, ha valaki 50 fokos vagy annál erősebb párlatot rendel. A klasszikus fajtáknak a 48, a vadon gyümölcseiből készült pálinkáknak a 45 fokot ajánlják – így kiadja a gyümölcs illatát, aromáját.

Képünkön Buti Károly, aki úgy tapasztalja: a tavalyinál kevesebb főzetnivaló érkezett mostanáig, többen még az almában, körtében, szőlőben bízhatnak.

Fotó: Unger Tamás

Egyre többen nem félnek tanácsot kérni: itt, Vönöckön mindig szívesen segítenek a kezdő főzetőknek. A gyümölcstermés szempontjából nagyon gyenge év az idei. Az elhúzódó fagyok ellen nehéz volt a védekezés. A cseresznye és a sárgabarack szinte teljesen elfagyott, a meggynek jó része, az almának és a szilvának pedig a fele lett oda. A szilvaszedést tovább nehezítette a hetes eső, így még egy része kárba ment – mondja Buti Károly, aki úgy véli: akik több hektáron termesztenek, azoknak maradt valamennyi gyümölcsük, de a kiskertesek nagy gondban vannak.

Ez abból is látszik, hogy alig hoznak főznivalót. Volt, hogy a cseresznyével elkezdődött a szezon júliusban, azt most szinte senki nem hozott. Sárgabarack most érkezik egy kevés, de van, akinek nem jött össze egy főzetrevaló. Mivel mindenki cefréjét teljesen külön kezelik, azt minimum 100 litertől fogadják – így a cefre minőségétől függően akár 10 liter párlat lesz belőle. A visszatérő főzetők most máshonnan próbálnak meg gyümölcsöt venni, szerezni. Közben a gyümölcsösben is sok a tennivaló: a kiadós csapadék megsokszorozta a növényvédelmi munkákat, az almának is kellett még egy adag permet. Hektikusan csapott le a fagy a vármegye különböző részein, utóbbiban és a körtében még többen bízhatnak, a szőlőtermés pedig kifejezetten jónak ígérkezik.