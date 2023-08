Jelentős károkat okozott a nyár közepi vihar a németújvári várban. A viharos szél 60-70 négyzetméteren megbontotta a tetőt, ami ideiglenes borítást kapott. A végleges helyreállítás a napokban kezdődött el. A tervek szerint a vár többi részét is folyamatosan megszépítik; a falból több helyen fák és bokrok nőttek ki. Michael Gerbavsits alapítványi adminisztrátor szerint ez nem méltó a nagy jelentőségű épülethez.

A vár a vihar után is a megszokott módon tartott, tart nyitva, csak a nagy lovagterem van zárva. Gilbert Lang, a vár igazgatója az ORF Burgenland kérdésére megerősítette, hogy műalkotások szerencsére nem sérültek meg, azokat azonnal biztonságos helyre vitték. A vezető kitért a látogatók számára, összességében elégedett idei szezonnal. – Pozitívan meglepődtünk – közölte.

– Még az év elején sok megkeresést kaptunk utazócsoportoktól, kluboktól, egyesületektől. Májusban és júniusban pedig számos iskolai kiránduló csoportot fogadtunk. A helyreállítással egyidőben a jövő évi programok szervezése is elkezdődött. A fő irány a németújvári Batthyány család 500 éve lesz. Michael Gerbavsits kiemelte, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a marketingre, jobban ki kell használni a közösségi média adta előnyöket. További feladat, hogy bérlőt találjanak a várban lévő étteremnek, illetve az is, hogy a várban bővítsék a kulturális kínálatot. Az ORF a tudósításában megjegyezte, a németújvári vár egy alapítvány tulajdonában van, de döntések meghozatala előtt Burgenland tartománynak is van beleszólása.