A nyilvánosság kizárása mellett tartottak igazgatósági és felügyelőbizottsági ülést a Vasivíz Zrt-nél hétfő délelőtt. Horváth Gábor szombathelyi önkormányzati képviselő szeretett volna részt venni az ülésen, ám információink szerint erre nem kapott lehetőséget – erről közösségi oldalán is posztolt.

Az elmúlt hetekben reflektorfénybe került a szombathelyi termálfürdő területrészének tervezett eladása: magánszeméllyel kötött adásvételi előszerződést a víziközmű-társaság június elején. A végleges szerződés aláírása előtt ismét a cég igazgatósága és felügyelőbizottsága elé került az ingatlanügylet. Annak jogi és gazdaságossági kivizsgálását dr. Szendrő-Németh Tamás is szorgalmazta.

- Az igazgatóság és felügyelőbizottság megtárgyalta az ingatlanügy folyamatát, és jóváhagyást adott ahhoz, hogy a végleges adásvételi szerződést megkössék – tájékoztatott dr. Nárai Erna, a Vasivíz Zrt. jogi és igazgatósági osztályvezetője, akitől azt is megtudtuk, a Green Thermal Comfort Zrt. lép Horváth Roland magánszemély helyébe vevőként. Dr. Nárai Erna azt is megerősítette: dr. Szendrő-Németh Tamás beadványai alapján nem ítélték úgy az igazgatósági és feb-tagok, hogy bármilyen vizsgálatot kellene folytatni az értékesítéssel kapcsolatosan. - Aggályokat sem fogalmaztak meg határozat szintjén – emelte ki az osztályvezető, aki szerint az ülésen a tagok megfelelően körbejárták a kérdést.

Üzenetértékű: van egy különvélemény

Kiderült az is, az igazgatóság egyik tagja tartózkodott. Kérte, nevét ne írjuk le, ám döntésének hátterét megosztotta lapunkkal. - A Vasivíz Zrt. jogászai szerint a termálfürdő területe nem tartozik a nemzeti vagyon körébe, ám laikusként azt gondolom, ez vitatható, és nem biztos, hogy más jogász is ugyanezen a véleményen van – mondta el az igazgatósági tag, hozzátéve: amennyiben az ingatlan mégis a nemzeti vagyon része, akkor más versenyeztetési előírások vonatkoztak volna rá az értékesítésnél.

Ez a jogi kérdés egyelőre úgy tűnik, nyitva marad. Horváth Gábor képviselő Facebook-posztjában is ezt a kérdést feszegette, amikor azt írta: „A Vasivíz Zrt. 100 százalékos önkormányzati tulajdonú cég, ezért a nemzeti vagyon része. Pontosan ezért másképp kellett volna eljárnia az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak”. Hozzátette azt is: „A mai határozatok megismerése és mérlegelése után, ha szükséges, megteszem a megfelelő lépéseket” – közölte.

Németh Ákos: Nem szájalni kell, meg kell tenni a feljelentést

Négy-öt vállalkozót vezettek körbe a termálfürdőben az értékesítés során: a feb részéről Németh Ákos, az igazgatóság részéről Kovács László (a szombathelyi városháza dolgozója, az igazgatóság alelnöke), valamint a zrt részéről a vezérigazgató és a műszaki igazgató is tagja volt a csapatnak – ezt a tanácsnoktól tudtuk meg. Kérdésünkre, kiket vezettek körbe, Németh Ákos úgy válaszolt: - Ne haragudjon, nem szeretnék beszámolni ilyen fajta eljárásról. - Majd a nyomozó hatóságnak? - tettük fel a kérdést. - Majd a nyomozó hatóságnak. - Nem tart ettől? - Ha úgy gondolja, hogy itt valamilyen bűncselekmény történt, egész nyugodtan tegyen feljelentést – szögezte le a tanácsnok. Hozzátéve: - Nem szájalni kell, meg kell tenni a feljelentést, és el fog járni a nyomozó hatóság.

A tanácsnok azt is leszögezte: a korábbi gyakorlathoz képest sokkal gondosabban járt el a jelenlegi igazgatóság és a vezérigazgató az ingatlan értékesítése során. A tanácsnok utalt arra is: a cég számára a munkásszálló üzemeltetése mintegy 50 millió forintba került éves szinten, ettől a tehertől is megszabadulnak az eladással. Érdeklődésünkre, a termálfürdő medencéjét mikor adják el, hiszen annak üzemeltetése is veszteséget jelenthet a zrt-nek, a tanácsnok úgy válaszolt: az nem merült fel.

Az idősgondozás nem, de a thermal szerepel a vevő nevében

A Green Thermal Comfort Zrt.-t 2023 július derekán 5 millió forint jegyzett tőkével alapították. Vezető tisztségviselője pedig az a Horváth Roland, aki magánszemélyként aláírta az előszerződést a Vasivíz Zrt-vel. Fő tevékenységük ugyan az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, de a szállodai szolgáltatás és üdülési, az egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, valamint az egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás is szerepel a tevékenységi körök között. A kivett gyógyfürdő minősítésű területhez négyzetméterenként mintegy 23 ezer forintért jut a zrt., augusztus végéig írják alá a végleges adásvételi szerződést.