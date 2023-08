Az augusztus 14-én útnak indult csapatot este fogadta a termálfürdőjéről híres Szatmár megyei város vezetése a Tasnád melletti faluban foglalt szálláshelyen. A másnapi program a vépiek részére katolikus szentmisével kezdődött, majd a helyi karitász szervezetet látogatták meg, ahol éppen néptáncoktatásba csöppentek. A júliusi Vépi városnapon is nagy sikert aratott gyerekek lelkesen készültek a délutáni színpadi előadásra, de egy körtánc erejéig a jelen levő szülőkkel együtt a vépi küldötteket is bevonták a produkcióba. A programot a megújult Romániai Magyar Demokrata Szövetség székházának látogatása követte, majd a közös ebéd után a városnap hivatalos megnyitóján adta át a közönségnek a vépiek üdvözletét és jókívánságait Kovács Péter polgármester a megyei és városi elöljárók, valamint a többi testvérvárosi küldött társaságában a nagyszínpadon. A vépiek a hagyomány szerint az idén is koszorút helyeztek el Kölcsey és Ady szülőfalujában. A tasnádi városvezetés elmondta, a jövőben új alapokra kívánják helyezni a testvérvárosi kapcsolatot, a találkozások megszervezését, ám a részletekről még nincs információ. A rendezvényen a vépin kívül részt vett Tasnád lengyel testvérvárosa, a magyar Nagykálló, Csenger és Budapest XIX. kerületének képviselete is.