Elérhető áron, több tartalmas programot is nyújtott a nyár során tagjai számára az Al­pokalja Nagycsaládos Egyesület. Erdélybe és a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba is kedvező áron juthattak el a családok pályázati finanszírozásnak köszönhetően – tájékoztatott Pehi Orsolya, az egyesület vezetőségi tagja.

Nemrég lapunk is beszámolt a szomszédos vármegyébe tett kirándulásról, egy másik csoportjuk pedig erdélyi élményekkel gazdagodhatott: a többi között a Tordai-hasadéknál és a Gyilkos-tónál is jártak, Csíkszeredán pedig a Csíki Anyák Egyesületének elnökével, Tiboldi Beával is találkoztak.

A kirándulások alkalmat teremtenek arra is, hogy a szülők megvitassák a mindennapokkal járó kihívásokat és egymástól jó gyakorlatokat szerezzenek – erről is beszélt podcastunkban Pehi Orsolya.

Az egyesület Semmelweis utca 1. szám alatti székhelyén nyitva áll a ruharaktár, ahol a tagok igény szerint válogathatnak. Bárki hozhat ide iskolatáskát, megunt tolltartót vagy más használati tárgyat, ami az iskolakezdésnél a családok segítségére lehet. Az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület az élelmiszerbankon keresztül az egyik élelmiszerkereskedelmi lánc akciójában is részt vesz: hetente kétszer kapnak a családok olyan csomagot, amiben lejárat előtti termékek találhatóak.

Podcastunkban az egyesület tervezett őszi programjairól is hallhat, és arról is, hogy novemberben a szervezet fennállásának 35. évfordulóját egy nagyobb rendezvénnyel ünneplik meg Szombathelyen.