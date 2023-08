Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vármegyében több helyen is komoly gondot okoztak az esőzések miatt megáradt folyók, patakok. A hétvégén megdöbbentő képsorokat osztottunk meg olvasóinkkal Csákánydoroszlóból, Körmendről, Magyarnádaljáról és Gasztonyból is. Hétfőre a Rába egy másik szakaszára összpontosult a figyelem, képeket osztottunk meg Sárvár és Ikervár mellől is. Kámban vasárnap éjjel több mint ötven ember gyűlt össze, hogy megakadályozzák, hogy az árvíz átlépje a védelmi töltést. Gépek bevonásával, helyi és más település önkénteseivel éjfélig tartott munka - olvasható a község oldalán.