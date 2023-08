Mint arról korábban beszámoltunk: a Rába-áradás és a sok csapadék után sok helyen találhatók pangóvizek, és a magas hőmérséklet is kedvezett a szúnyogok szaporodásának és a lárvák kifejlődésének. Mindezek hatására évek óta nem látott szúnyoginváziót tapasztalhatunk Vasban. Az elmúlt hetekben több településen rendeltek légi és földi szúnyoggyérítést az önkormányzatok. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében pedig a héten összesen 9505 hektáron várható kémiai irtás – derült ki a szervezet honlapján hétfőn közzétett tájékoztatóból. Augusztus 28. és szeptember 3. között országosan csaknem 54 ezer hektáron gyérítik a vérszívókat, abból Vas vármegyét érintik a legnagyobb területen a kezelések.

„A következő napokban folytatódik a kifejlett szúnyogok elleni védekezés, a kezeléseket földi úton, a települések lakott részein végzik platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel. A héten 9 vármegye 391 településén és a főváros 6 kerületében dolgoznak a szakemberek. Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegye területén, valamint a fővárosban lehet találkozni a napnyugtát követő esti, késő esti órákban a gyérítést végző járművekkel” – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

A közzétett táblázatból az is kiolvasható: a szomszédos vármegyékből Zalában 9365, Győr-Moson-Sopronban 7237, Veszprémben 1700 hektáron várható kémiai irtás. Több mint 7000 hektáron gyérítik a vérszívókat Baranyában, míg Bács-Kiskun vármegyében 6295 hektárt, Tolnában pedig 5835 hektáron terveznek kezelést.

Vasban a hét első napján 840 hektáron és 9 településen végzik el az irtást: Bükön 250, Répcelakon 150, Bőben és Nagygeresden 100-100 hektáron járnak a permetező járművek. Emellett Vasegerszegen, Tompaládonyban, Mesterházán, Pósfán és Csánigon is történik szúnyoggyérítés. Kedden – ha az időjárás engedi – folytatódik az országos program részeként a vasi területek kezelése: 8365 hektáron 61 vasi településen terveznek beavatkozást. Köztük Szombathelyen 1200, Sárváron 700, Celldömölkön 600, Körmenden 400, Vasváron 350, Csákánydoroszlóban 200, Rábapatyon 170, Nádasdon, Jákfán és Magyarlakon 150-150, Szelestén 130 hektárt érintenek.

Korábban írtunk arról is: Ikervár a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának tiltó határozata miatt végül kimaradt a múlt heti légi irtásból. Kedden a Rába-parti településen szintén várható földi irtás: ott 100 hektáron szórják szét a kémiai anyagot. Szerdán pedig még Vámoscsaládon 100 hektáron várható szúnyoggyérítés.

A teljes listát ITT megtekintheti. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatójában arról is írtak: „Az elmúlt hét meleg időjárása kedvezett a szúnyogok szaporodásának, ilyenkor a lárvák akár egy hét alatt képesek kifejlődni. A központi szúnyoggyérítés azokra a területekre terjed ki, ahol a legnagyobb a szúnyogártalom”. Kitértek arra is: a központi szúnyogirtás mellett minden önkormányzatnak lehetősége van saját költségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztetni a településen. A program alapján azt is leszűrhetjük: az országos programban előtérbe kerültek azok a vasi települések, amelyeket érintett a Rába áradása.

Felhívták ugyanakkor arra is a figyelmet: a szúnyogok élőhelyeinek jelentős része magántelkeken található. A ház körüli, vízzel teli vödrökben, esővíztározókban, hordókban, kaspókban, madáritatókban, gumiabroncsokban ezerszámra fejlődhetnek szúnyogok. Ha nincs szükség ezekre a vizekre, öntsük ki! Ha a virágalátétben, madáritatóban áll a víz, érdemes hetente többször kicserélni, ezzel is megszakítva a lárvák fejlődési ciklusát. Ha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, fedje le a tartályt, kössön rá egy szúnyoghálót és máris sokat tett a szúnyogok ellen! - kérik a lakosság együttműködését a szervezet honlapján.