Az elmúlt évben - amikor évszázados aszállyal kellett számolni - a kukorica az ötéves átlaghoz képest 52 százalékkal rosszabbul teljesített, a szója viszont tavaly tudta megmutatni igazán, hogy mit tud. A növény az ötéves átlaghoz képest csupán 24 százalékkal esett vissza. Ez azt jelenti, hogy míg a kukorica nem volt eredményesen termeszthető, addig a szója rentábilis mutatókat hozott még az elmúlt évben is, ezért nem véletlen, hogy a növény felkeltette a gazdák érdeklődését. Idén az időjárási körülmények optimálisabbak voltak, de az árak lefeleződtek - tette hozzá a cégvezető, majd azt is megjegyezte: a szója nem függ az exporttól, a kukorica és a búza viszont igen. Utóbbi két növényből jelentős mértékű a túltermelés, de a belföldi piac nem tudja felvenni a teljes mennyiséget, szójából viszont a megtermelt hazai mennyiségnek akár az ötszöröse is elférne. Mindezek ellenére a szójára is jellemző az export, az áru ugyanis arra áramlik, ahol magasabb árat talál, jellemzően Ausztriába és Németországba. Ráadásul a magyar szójaminőség kiváló, így nagy rá az érdeklődés.

Elhangzott az is: a szója biztonságosabban, takarékosabban termeszthető, ráadásul jelentős támogatás is van rá, a termelési költség egy ötöd részét extra támogatás formájában kapják meg a hazai gazdálkodók. A szója – mint nehezen helyettesíthető fehérjeforrás - stratégiai kérdés Magyarországon ugyanúgy, mint az Európai Unió más területein, ezért a szakemberek bátran ajánlják a gazdáknak, a szója jelenheti ugyanis a kiutat a bizonytalanságból.

Németh Lajos meteorológus, klímatanácsadó online jelentkezett be a konferencia résztvevőinek, mint mondta elkészült az Országos Meteorológiai Szolgálat első összesítése, eszerint 1901 óta az idei a 12. legmelegebb nyár volt. - A szélsőséges időjárási körülményekre fel kell készülni a jövőben is, de konkrétumokat nem lehet megfogalmazni, sőt tervezi sem lehet igazán, egy viszont biztos: a gazdáknak a szárazságtűrő növényeket kell előnyben részesíteniük a következőkben.