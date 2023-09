A bemutatott kiemelkedő Vas vármegyei értékek mögött működő közösségek tevékenysége is példa lehet – sokat tanulhatnak tőlük a konferencián résztvevő közművelődési szakemberek. Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatója mindenekelőtt köszönetet mondott Varga Albin közösségfejlesztőnek, hogy szakmailag ezt a konferenciát összerakta, majd „Szükség- Szándék – Cselekvés” jegyében tartott előadást, a vasi tárgyalkotó népművészet érdekében való együttműködési lehetőségeket taglalta. Kifejtette, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet milyen koordinációs szerepet tud betölteni abban, hogy az 5000 fő alatti települések is kultúrához jussanak, és miként lehet összefogni a vasi „érték – hagyomány – minőség” érvényesítéséhez.

Vas vármegye történeti tájait dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Múzeum igazgatója mutatta be; kiemelve olyan érdekességeket, hogy mit jelent a „Rábán innen és Rábán túl”, meddig terjed a Hegyhát, mit takar a Muravidék, Velemér az Őrséghez tartozik-e valóban, és pontosan hol van az Őrség kapuja (a vasvári sáncon).

Taródi Lajos, a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület elnöke az egyesülete közel fél évszázados tevékenységét ismertette „…az életünk rendeltetés…” címmel a 70-es évekbeli nagy MMIK-s kiállítástól a velemi alkotóház környéki épületek létrehozásán, táboraikon át napjainkig, az egyesületet ért veszteségekig. Összegzésében – „olyan soha nem lesz, mint volt” – felvillant tudásátadás igénye, amelynek lehetőségei kerestetnek jelenleg is.

Albert Attila, Kresz Mária-díjas fazekas, MMA ösztöndíjas népi iparművész az őrségi fazekasságról beszélt, megragadva hagyomány és innováció összefüggéseit – a saját maga és csapata gyakorlatában, közös sikereikben. Kovács István, a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány szakmai vezetője a népfőiskola érték- és közösségvezérelt kezdeményezéseit mutatta be.

A Vas Vármegyei Értéknapokon ma délután a Berzsenyi téren népművészeti bemutatók vannak 16 órától, 20 órakor Bognár Szilvi Sextet ad világzenei koncertet. Az értékasztalokon bemutatkoznak:

Velem, Hosszúpereszteg, Vashosszúfalu, Döröske, Ivánc, Nádasd, Répcelak, Sitke, Káld, Nemescsó; és külön kipakol szakmai anyagokkal, kiadványokkal a Nemzeti Művelődési Intézet.

A vármegyeházi konferencián az is téma volt: fontos lélekkel megtölteni a kistelepülések életét

A Vas Vármegyei Értéknapok fővédnöke, V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos köszöntőjében egy kávéházi hasonlattal élt: a jó konferencia is olyan, mint egy kávéházi beszélgetés, mert fontos a találkozás öröme, az előkerülő érzelmek; ezen a tudományos tanácskozáson sem lehet másként, hiszen a szülőföldünkről, a közösségeinkről van szó. Kiemelte: az itt élő szakemberek szűnni nem akaró kíváncsisággal és szenvedéllyel dolgoznak, és hogy mennyire szívből jövő munka az értéktárak létrehozása, azt mutatja az a szám, hogy ma már minden második településnek van értéktára. V. Németh Zsolt hangsúlyozta azt is, hogy a Vas Vármegyei Értéknapok jelentőségében messze túlnő a vármegye határain, és inspirálnak más közösségeket. Az igazán inspiráló emberek nem csak azt tudják nagyon, hogy mit csinálnak, hanem azt is, hogy miért csinálják – és a találkozások során folytatott beszélgetések érzelmek egész sorát indítják útnak.