Először Máté Csaba ÖTE-parancsnok nyújtott bepillantást egyesületi életükbe. A szakmai értékelés után bemutatta a környező települések önkéntes és hivatásos tűzoltóival szoros együttműködésben végzett tevékenységeiket. A pénzügyi beszámoló következett, majd elismeréseket adtak át néhány helyi önkéntes tűzoltónak Göncz Szabolccsal, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjével.

A kocsifecskendő-beálló előkészítő munkáit Mihácsi Márk ismertette. Mint mondta, a doroszlói tűzoltóság története immár három évszázadot ölel fel. A település tűz- és vagyonvédelme érdekében folytatott járőrszolgálat mellett elődeik a tűzoltásban is aktív szerepet vállaltak. Ennek eszköze volt a szertár előtt kiállított kocsifecskendő, ami 1892-ben készült Sopronban. Egyesületük egyik célja az értékőrzés – ennek volt mérföldköve a tűzoltószertár újjáépítése és ebbe a sorba illik elődeik tűzoltószereinek felújítása is, ami a fecskendő esetében még folyamatban van. A kocsibeállóra azért volt szükség, hogy az elért állapotot megőrizzék. Széles körű összefogással valósult meg az építés – az önkormányzat, vállalkozások és az egyesület tagjai is hozzájárultak, hogy elkészüljön. A jövőben tűzoltó-emlékhelyként is kezelik, hangzott el.

Fernandes Loyd plébános és Kalincsák Balázsné Varga Katalin evangélikus lelkész áldották meg az új beállót. Az ünnepségen a szomszéd települések önkéntes tűzoltó egyesületei is képviseltették magukat.