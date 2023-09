A debreceni Természettár tulajdonát képező anyag bemutatkozott már a fővárosban, Pécsett és most Kaposvárról érkezett Szombathelyre. - A 2021-ben megújult Szombathely Városi Vásárcsarnok egyik fő projektcélja éppen ez volt: a piac közösségi térré, agorává alakítása. Erre több példa volt az elmúlt időszakban, ez a kiállítás azért egyedi, mert egyben a vásárcsarnokok közötti szakmai együttműködés egyik ékes bizonyítéka is – mondta a megnyitón Polákovics Marietta igazgató. A vándorkiállítás után már most nagy az érdeklődés: beillesztették az Aktív Időskor programba, továbbá több óvodai és iskolai csoportot várnak ide a következő két hétben.