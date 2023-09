Készültek az esős időjárásra a szervezők: számos sátort bocsátottak rendelkezésre a támogatók, hogy a több száz főt el tudják helyezni szombaton a nardai rendezvényen. A színpadon egymást váltották a kulturális és könnyűzenei fellépők. Nemcsak ők, hanem mindenki, aki a plébánia udvarán főzött, segített, intézkedett önkéntesként tette azt. Egy tízéves pornóapáti kislány gyógyulásának támogatásáért fogtak össze: külföldi műtétjéhez gyűjtik a felajánlásokat.

Civil kezdeményezésből széleskörű összefogás

A jótékonysági akció ötlete Dankovics Norbert dozmati és Sámson István bucsui vállalkozóktól származott, akik május-június környékén keresték meg dr. Glavanics Krisztina polgármestert, hogy azt Nardán rendeznék meg.

Ahogy dr. Glavanics Krisztina fogalmazott, Gréta megmozgatta az egész megyét. Vasi önkormányzatok, egyesületek és civilek kapcsolódtak a jótékonysági felhíváshoz pár hónap alatt. - Legyen ez a mai rendezvény egy csepp a tengerben, és legyen ez a tenger majd az, ami a te gyógyulásodat fogja szolgálni – kívánta a polgármester a szüleivel jelenlévő Grétának.

- Nagyon mélyen krisztusi, keresztényi tulajdonság az, hogy ott vagyunk egymás mellett, hogy a kezünket nyújtjuk egymásnak. A lehetőségeinkből valóban jó szívvel osztozunk, az időnkből, mint ahogy azt sokan ma megtették, a fizikai fáradozásainkkal, a jelenlétünkkel, a tehetségünkkel – emelte ki Köbli Tamás plébános, hozzátéve: - A jót megélni és megtenni, ez a mi utunk a Mennyei Atya felé.

- Példaértékű az a széleskörű civil, vállalkozói, egyházi és településvezetői együttműködés, összefonódás, ami itt a nemes cél érdekében kirajzolódott – hangsúlyozta Gorza Norbert, az esemény szervezésében szintén szerepet vállaló Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ koordinátora.

A Rotary Klub Szombathely is az ügy mellé állt

A szombathelyi Rotary Klub ugyancsak nagylelkű felajánlással járult hozzá az akció sikeréhez: 200 ezer forint értékben tombolatárgyakat, továbbá narancslét, rétest, készpénzt, 55 adag ételt is felajánlottak és önkénteseket is toboroztak. - Gréta és családja számára ez az adomány több, mint pénzügyi segítség. Ez együttérzésünk és szeretetünk megnyilvánulása is, amelyet a világ egyik legszebb dolgával, az emberek összetartásával mutathatunk most meg – mondta Kiss-Kocsis Ágnes, a Rotary Klub Szombathely elnöke.

A köszöntők után dr. Márfi Gyula érsek tartott ünnepi szentmisét. A délután során pedig dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke is csatlakozott a jótékonysági akció résztvevőihez.