A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Vármegyei Levéltára, a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Szombathelyi Szlovén Önkormányzat szervezésében Szombathelyre látogathatott a Szlovén Köztársaság Levéltára által összeállított Levéltárak – az emlékezet kincstárai című kiállítás. A tárlat a vasi levéltáraban megtekinthető, 25 tablón, 16 témacsoportban válogat a 9-20. századi, Szlovéniához köthető iratokból. Összesen 140 dokumentum reprodukciója címmel, keletkezési idővel, rövid tartalmi összefoglalóval és az eredeti dokumentum őrzési helyével olvasható a tablókon szlovén és angol nyelven.

A vándorkiállítás 2015 végétől kezdve járja Szlovénia nagyobb városait, de már Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában és Romániában is megtekinthető volt. Magyarországon elsőként Szombathelyre érkezett meg. A kiállításon Dubravka Sekoranja, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja szavait Soós Brigitta, a konzulátus munkatársa tolmácsolta. Mint elmondta, az országok közötti kapcsolatot intézményeik együttműködése is erősíti, ennek szép példája a most megvalósult kiállításmegnyitó. Szavait követően dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondott köszöntőt, aki a felek figyelmébe ajánlotta az INTERREG-projekt keretében megvalósuló pályázatokat a közösen gondolkodás jegyében. A tárlatot dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója nyitotta meg, aki vallja, ami a levéltárban nem fellelhető, az szinte nincs is.