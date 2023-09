Emlékeztettek, hogy a Biatorbágy és Szárliget közötti vasúti pálya felújítása miatt hétfőtől jelentősen módosul a vonatok közlekedési rendje a Budapest-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom vonalon.

A vágányzár első ütemében, szeptember 18-tól október 26-ig érvényes menetrendek elérhetők az ELVIRA menetrendi keresőben és a MÁV-applikációban,

Az utasok eligazodását a menetrendtervező felületeken kívül a mav.hu/egyesvonal weboldalról letölthető hirdetmények, valamint az IC- és a személyvonatok pótlóbuszainak menetrendjei, a megállási helyeket bemutató táblázatok, helyszínrajzok is segítik.

Azt írták: a vonatok, illetve pótlóbuszok mellett a Volánbusz térségi járatai is besegítenek. Ezek igénybevétele miatt a vasúti bérleteket hétfőtől elfogadja a Volánbusz Tatabánya és Budapest között.

Ezenkívül a BKK az M4 metró teljes szakaszán elfogadja a győri vonalra érvényes vasúti jegyeket és bérleteket.

Hétfőtől helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők a Keleti pályaudvar és Sopron, illetve Szombathely között közlekedő InterCityk, valamint a Mura és Dráva IC-k a teljes útvonalukon, a nemzetközi vonatok pedig a Keleti pályaudvar és Tatabánya között.

A MÁV az elmúlt napokban folyamatosan telepítette az állomásokra, megállóhelyekre az irányítótáblákat, hirdetményeket, térképeket. A vonatokon, állomásokon a hangosbemondás és a kijelzők is felhívják a figyelmet a változásokra, így például a pótlóbuszok közlekedésére és az átszállásokra. Az első néhány napon a Déli és a Keleti pályaudvaron, valamint a Kelenföld és Tatabánya közötti állomásokon és Győrben a vaúttársaság utastájékoztatási munkatársai segítenek az utasoknak - olvasható a közleményben.