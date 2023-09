A körmendi Senior Néptáncegyüttes 2019-ben került kapcsolatba a Tusnádfürdői Szent László Gyermekotthonnal. A tánccsoport tagjai még abban az évben elhatározták, hogy segítenek az otthon lakóinak, így kiutaztak Erdélybe. Akkor több munkát elvégeztek: festettek, csiszoltak és rendbe tették a parkettát az otthonban. A koronavírus járvány miatt aztán jó ideig nem lehetett szó személyes találkozásról, de idén ismét folytatódott a jótékonykodás. A táncegyüttes főzőversenyt szervezett a Batthyány-kastély udvarán, amelyhez több civil szervezet és magánszemély is csatlakozott.

A programon befolyt összegből a táncosok kosárpalánkot, tollasütőket, focilabdákat, szélsárkányokat, tollakat, ceruzákat, tisztálkodószereket, édességet, valamint csaptelepeket és zuhanycsaptelepeket vásároltak, az ajándékokat maguk vitték el Erdélybe. Öten – Kiss Gábor, Solti Sándor, Novák Dániel, Kuchta Károly és Kuchta Kevin – ráadásként kifestettek egy komplett, négy helyiségből álló szárnyat, emellett kicserélték a rossz csapokat és több kisebb munkát is elvégeztek. – Közös játékra is jutott idő, ezt értékelték a legtöbbre a gyerekek – mesélte Kiss Gábor, a táncegyüttes vezetője, aki hangsúlyozta: lesz folytatás, amiben csak tudják, segítik az otthon lakóit a jövőben is.