Ägidius Zsifkovics, az eisenstadti egyházmegye megyés püspöke és dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét a két egyházmegye által közösen felújított templomban. János püspök felelevenítette, hogy a templom maga is keresztúton járt, hiszen a nehéz években gazdátlan volt, sok mindenre használták, csak a templomfunkcióját nem tölthette be. Ägidius Zsifkovics beszédét németül mondta, de zárásként magyarul is intézett néhány biztató mondatot a zarándokokhoz.

Mint mondta, a tornyon látható keresztet Szent II. János Pál pápa szentelte fel 1991-es magyarországi látogatásakor. A kereszten függő Jézus kitárt karja magához hívja, öleli az embereket. A keresztben van a jövőnk, a megosztottság a múlté – tette hozzá. Az ünnepi alkalmon közreműködtek a magyarlaki katolikus iskola tanulói és pedagógusai, valamint a reinersdorfi kórus.