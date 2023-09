- Úgy gondolom, példát mutatni fontos dolog. Az pedig, hogy ebben pártállástól függetlenül összefogás született, és a teljes közgyűlés részt vesz a városi nagytakarításban, mindenképpen előremutató és példaértékű – ezt pedig már Illés Károly frakcióvezető hangsúlyozta. Kiemelte azt is, a lakosság figyelmét is szeretnék felhívni arra, hogy ne szemeteljenek. Lendvai Ferenc frakcióvezető-helyettes úgy folytatta: - Fontos a szemléletformálás, amit már az iskolákban kell elkezdeni. Azt gondolom, a szombathelyi általános iskolákban ez megvalósul, és lehet látni e téren előrelépést – fogalmazott. A politikus emlékeztetett arra is: 12 évvel ezelőtt még a városfejlesztési bizottság elnökeként szervezte meg az első városi szemétszedést a Te szedd akcióban. Szerinte örömteli, hogy azt nagyobb volumenben máig fontosnak tartja a városvezetés. Ismert, 2020 júniusában fogadta el egyhangúlag a közgyűlés a Vigyázzunk együtt Szombathelyre programot, aminek részeként városi nagytakarítást hirdetnek minden évben.

Több közterületen szedték a hulladékot pénteken, így például az Éhen Gyula téren, a Március 15. téren, a Berzsenyi-könyvtár környékén, számos parkban, patakparton, az oladi és a Váci kiserdőben, valamint Zanaton is dolgoztak az önkéntesek.