Katavics András polgármester a köszöntőjében elmondta, nagyon fontos, hogy társadalmunk minden korosztálya, így az időskorúak is megfelelő figyelmet és megbecsülést kapjanak. A vasasszonyfai önkormányzat minden évben megemlékezik legidősebb tagjairól, anyagilag is támogatja a 65 év felettieket. A polgármester hangsúlyozta, az idős lakosoknak kulcsfontosságú szerepe van a hagyományok megtartásában, átörökítésében is. A községben tavaly megalakult Helyi Értéktár Bizottság 2 idős tagjának nagy szerepe van a község múltjának kutatásában.

Sütő András szavaira hivatkozva: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”- Katavics András elmondta, községünket a mai ünnepségre meghívott idős lakosok és elődeik építették, megteremtették ezzel a fiatalabb generáció számára azokat a feltételeket, melyekre ma alapozhatunk.

A köszöntő után a Szent Mihály Szekere Vándorszínház előadását láthatták és hallhatták a vendégek. A produkció Kodály Zoltán, Kacsóh Pongrác, Kálmán Imre, Huszka Jenő, Erkel Ferenc műveiből tevődött össze. Népszerű magyar operett, daljáték, és opera részletek, hangoztak el.

A rendezvényt jó hangulatú vacsora és beszélgetés zárta.