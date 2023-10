Nagy sikerrel zajlott le szombat délelőtt az első alkalommal meghirdetett baba-mama börze a toronyi művelődési házban. Gyermekruhák és játékok sokaságából válogathattak az érdeklődők, akár ingyenesen is. Az édesanyák olykor gyermekükkel együtt néztek be, akik mindjárt fel- és ki is próbálták a kínált portékát.