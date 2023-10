Bécsben megöregednetek nem kell félnetek jó lesz – nagyjából így lehet összefoglalni annak a jelentőségét, hogy Ausztriában elsőként Bécs kért – és nyert felvételt a WHO Age-Friendly Cities and Communities nevű hálózatába. A résztvevő települések célja, hogy felkészüljenek az egyre idősödő társadalom jelentette kihívásokra, és továbbra is élhetőek maradjanak számukra az olyan területeken mint a lakhatás, az egészségügyi ellátás, a társadalmi részvétel vagy a megelőzés.

Az osztrák főváros régóta elkötelezett az iránt, hogy az idősek számára is élhető város legyen, és inkluzív környezetet teremtsen a számukra. „Ez a hálózat egyedülálló lehetőség a nemzetközi együttműködésre. A tagok megosztják egymással a sikertörténeteiket, kezdeményezéseiket és stratégiáikat. Folyamatosan tanulunk egymástól, és olyan innovatív megoldásokat dolgozunk ki, amelyek a lakosság javára válnak” – mondta Sabine Hofer-Gruber a város idősügyi megbízottja a tagság kapcsán.

A WHO Age-Friendly Cities and Communities nevű hálózatát 2010-ben hozták létre, hogy a világ városait, településeit és szervezeteit összekössék abban a szándékukban, hogy olyan hellyé válhassanak, ahol szívesen öregednek meg az emberek. A kötelező tapasztalatcserékkel, az eredmények és felismerések megosztásával arra ösztönzik és teszik képessé a résztvevő városokat, hogy egyre jobb hellyé váljanak a társadalom idős tagjai számára is. A hálózatnak jelenleg 51 ország 1.445 városa és települése a tagja.