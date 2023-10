A Pando a világ egyik legnagyobb, legősibb organizmusa: majdnem 50 ezer fa, azonos genetikával az amerikai Utah-ban. Egyetlen, hatalmas élőlény, amelynek most már a hangját is hallhatjuk. Most jött a hír, hogy Jeff Rice hangművész még hidrofont is leeresztett a gyökerekhez. Különös, űrbéli zeneművet rögzített. Amint fönn, úgy lenn. Tényleg minden körbeér. A magányosnak tűnő fák gyökerei pedig ki tudja, merre ágaznak, mivel kapcsolódnak. Mit énekelnek.