“ Családi ház impozáns kül és beltérrel 2 szobával bármely korosztálynak! Szombathely kámoni városrészén, rendezett kis forgalmú kertvárosi, nyugodt környezetben, 2014 ben épült 100 m2 nagyságú, délnyugati tájolású családi ház eladó, A épület ideális helyiségelosztása: amerikai konyhás étkező +2 szoba + fürdő/wc + előszoba + háztartási helyiség / Wc + Közlekedő / gardrób + fedett terasz (25m2) + tároló/ garázs ( 18m2). Az udvaron található nagyméretű tároló szintén rendelkezik közművekkel, egy tussoló is lett kialakítva hogy az udvari pihenést kiszolgálja, de akár egy wellnessrészleg kialakítása is lehetséges .A fűtésről korszerű kondenzációs gázkazán gondoskodik radiátoros hőleadással, de ki lett alakítva egy hűtő / fűtő klíma is. Az épület hőszigetelésére nagyon odafigyeltek a tulajdonosok: A téglafalazat 20 cm, a födém 40 cm, az aljzat 30 szigetelést kapott.( már majdnem passzívház) A nyílászárók a prémium minőségű 3 rétegű KÖMMERLING rendszerrel szereltek + rejtett redőny és szúnyogháló is kialakításra került. A ház tetőhéjazása Bramac cserép.A ház egyedi, gyönyörűen parkosított, közepes méretűnek számító (700m2-es) telken áll, ami öntözőrendszerrel is fel van szerelve. Az udvart teljesen zárt elemekkel kerítették körbe, hogy semmi és senki ne zavarja az intim pihenését. Hogy kényelmes legyen a bejárás, a kapu elektromos távirányítóval nyitható, amin keresztül beállhat a fedett két-beállásos parkolójába. A környék infrastruktúrája kiváló, közelben bevásárló központok, sportpályák, iskolák, óvoda éttermek stb .megtalálhatók. A belváros, gyalog is, csak pár perc sétával elérhető.”[...]

