Nem hagyta szó nélkül Szijjártó Péter Vas Népének adott nyilatkozatát Nemény András. Szombathely polgármestere kedden közleményben vágott vissza a cikkünk megjelenésekor éppen Kínában tárgyaló külgazdasági és külügyminiszternek. Szijjártó Pétert a szombathelyi északi iparterülettel kapcsolatosan is kérdeztük legutóbbi vasi látogatása során. Ennek során fejtette ki, hogy a szombathelyi önkormányzat ellenzéki tábora az elektromos autóipari beruházásokkal szemben egy politikai hecckampányt indított.

Megingott a beruházók bizalma?

„Ez egy olyan hecckampány, ami mindenfajta alapot nélkülöz. És joggal tartanak tőle más iparágak szereplői is, hogy holnap esetleg az ő iparágukkal szemben ül fel egy hecckampánynak a szombathelyi önkormányzat, mert az üzletemberek, a vállalatvezetők pontosan tudják, hogy az elektromos akkumulátorgyártásnak semmifajta negatív környezeti vagy egészségi hatása nincsen” – fejtette ki a miniszter. Majd arról is beszélt, hogy „a beruházók attól tartanak, hogy holnap meg majd azt mondják, hogy bútorgyárat nem szeretnének, holnapután meg más gyárat nem akarnak, és annak is pont annyi lenne a szakmai megalapozottsága, mint ennek a döntésnek”.

Nemény András arra nem reagált, bútorgyárat szeretnének-e, másra igen

Szijjártó Péter kijelentéseit nem hagyta szó nélkül Nemény András. Szombathely polgármestere közleményében azt írta: „Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter október 17-én a Vas Népe online felületén az akkumulátorgyárak Szombathelyre telepítése mellett tette le voksát, ezzel egyértelművé vált, hogy amennyiben a júniusi önkormányzati választást a Fidesz-KDNP nyeri, úgy nagy valószínűséggel Szombathelyen akkumulátorgyárat fognak építeni”. Kiemelte azt is: „az Éljen Szombathely! frakció és a városvezetés továbbra is kitart amellett, hogy nincs szükség Szombathelyen akkumulátorgyárra, mert fontos számunkra a vizeink védelme, fontos, hogy a szombathelyi lakosságot semmilyen veszélyes környezeti terhelés ne érje, és Szombathelynek nincs szüksége arra, hogy az akkumulátorgyár építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódóan több ezer külföldi munkavállaló települjön városunkba” – olvasható a városvezető kommünikéjében.

Emlékeztetett: ebben az önkormányzati ciklusban indult el és folyamatosan fejlődik az északi iparterület. „A helyi vállalatok, köztük a Schaeffler Savaria Kft., a Dominó Trans Kft. és a Galambos Trans Kft. is ezen a területen valósítják meg cégeik bővítését”.

Mi tesszük hozzá: a kormány a Schaeffler Savaria Kft. esetében a 23,5 milliárd forintos beruházáshoz 5 milliárd forintot, míg a Galambos Logistic Kft.-nél az 5,6 milliárd forintos fejlesztéshez 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Mindkét cégnél a beruházások apropóján látogatást tett Szijjártó Péter.

Az önkormányzat „remek programot” szervezett a befektetői delegációknak

Nemény András azokat a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől (HIPA) érkező visszajelzéseket is közölte, amikben a delegációk udvariasan megköszönték szombathelyi látogatásuk előkészítését és a „remek programot” (is). „Elkötelezettek vagyunk abban, hogy Szombathely érdekében tovább fejlesszük az általunk feltárt iparterületet, de egyúttal abban is határozott az álláspontunk, hogy mindez nem járhat Szombathely jelenének és jövőjének megkárosításával” – fogalmazott Nemény András.

Szijjártó Péter nyilatkozatából pedig azt tudjuk: idén 14 nagyberuházáshoz ajánlották ki a szombathelyi ipari parkot, a külgazdasági és külügyminiszter szerint az nem segített a beruházók bizalmának felépítésében, hogy egy politikai hecckampányt indított a szombathelyi önkormányzat ellenzéki tábora az elektromos autóipari beruházásokkal szemben.