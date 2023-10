A rendezvény az általános iskolák felső osztályos tanulói, pedagógusaik és szüleik számára nyújt információt a pályaválasztási döntéshez, tájékozódhatnak a vármegye képzési palettájáról.

Idén már új helyszínen, a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban 36 standon közel ötven kiállító jelenik meg, így több mint 1000 négyzetméteren várják a Pályaválasztási és Képzési Kiállításra kilátogatókat (Szombathely, Rohonci u. 3.). Az autóval érkezők a sportkomplexum parkolójában díjmentesen parkolhatnak.

A kiállításon a vármegye középfokú oktatási intézményein kívül jelen lesznek a térség nagyobb cégeinek a képviselő is, így lehetőség nyílik arra, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék az egyes foglalkozásokat.

A családokra is gondolva november 8-án szerdán délelőtt 9 órától egészen 18 óráig, másnap, csütörtökön pedig 9 és 16 óra között várják a Pályaválasztási és Képzési Kiállításra kilátogatókat, amelyre látványos szakmabemutatókkal és pályaorientációs tanácsadással is készülnek a szervezők.

A rendezvény térítésmentesen látogatható, a helyszínre a kormányablakbusz is kitelepül, ahol az állampolgárok számos ügytípusban helyben intézkedhetnek.

Murai Adrienn főszervező a rendezvényt érintő kérdésekben munkaidőben a 06 706831329-es telefonszámon áll az érdeklődők rendelkezésére.