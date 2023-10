Nem akarnak sem akkumulátorgyárat, sem azt, hogy több ezer külföldi vendégmunkás ide jöjjön – hangsúlyozta Nemény András a csütörtöki közgyűlésen, hozzátéve: ezeket a szempontokat is figyelembe veszik, amikor a lehetséges befektetőkkel tárgyalnak. A városvezető úgy látja, erről fog szólni a jövő évi önkormányzati választás. Szerinte a fideszes politikusoknak igent kellene mondani egy akkumulátorgyárra, mint a kormány által támogatott beruházásra.

Cikkünkre is reagált Szombathely polgármestere, amikor arról beszélt: fenntartja a kijelentését, hogy csökkentenék Szombathely autóipari kitettségét. Ám – mint azt hangsúlyozta – ez nem jelenti azt, hogy a mostani autóipari cégeket akarnák megszüntetni, azokat továbbra is segítik. Leszögezte, más profilú cégeket akarnak hozni, s amikor tárgyalnak, ez is szempont. Emlékeztetett a Szombathely 2030 programra, amit a kormány is támogatott. A városvezető elismerte azt is: nyilvánvalóan a városi bevételek nagy részét az autóipari cégek hozzák, de beszélt arról is: ha bármilyen gazdasági megroppanás van, az sok mindenre kihat.