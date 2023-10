A Szombathelyi Erdészeti Zrt. tájékoztatása szerint Vasban 29 település összesen 631 sorfát nyert el a pályázaton, ezeket a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. november végéig szállítja ki. A program koordinálását az Országos Erdészeti Egyesület végzi, a szakszerű ültetéshez pedig az állami erdőgazdaságok munkatársai nyújtanak segítséget.

Az őszi szezonban elsőként Vönöckön ültették el a programban elnyert 30 gömbszivarfát - olvasható a szervezet közösségi oldalán. Buti Mónika polgármester úgy fogalmazott, a falu nagyon hálás a lehetőségért, hiszen önerőből nem tudták volna zöldíteni a belterületet. 2021-ben is pályáztak, akkor 15 díszalmát, és 15 gömbszivarfát kaptak, így két év alatt 60 fával gyarapodott a település. Most egy teljes utcát fásíthattak, és jutott csemete a játszótérre és a történelmi emlékparkba is. Az ültetés pedig igazi közösségi program volt. Varga Péter, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. ökotusztikai, természetvédelmi és pályázatkezelési csoportvezetője a csemeték gondozásához, ápolásához is adott tanácsokat.