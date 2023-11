A Vas Népe podcastjának egyik korábbi adásában számoltunk be arról, hogy harminc évvel ezelőtt, dr. Sztrinkai László orvos javaslatára tíz lelkes csepregi – közte orvos, régész, óvónő, hentes, autószerelő - megalakította a Farkas Sándor Egyletet. Az első elnök, Sudár Lászlóné vezetésével nagy reményekkel és tervekkel vágtak bele a közös munkába. Ez pedig nem volt más, mint a hagyományok feltárása, továbbvitele, azok bemutatása. Az egylet irányítását 2000-ben Horváth Gyuláné vette át, de mindez nem jelentett törést, a munka ment tovább. 2016 januárjában Rabiné Horváth Nóra, majd novemberben az addigi titkár, helytörténész Sági Ferenc lett az egyesület elnöke. A 2018-as tisztújítást követően az akkori alelnök, Haizler Ákos lett az elnök.

- Akkoriban, három évtizeddel ezelőtt mind fiatalok voltunk; Sudár Lászlóné és Horváth Gyuláné áldozatos munkájának köszönhetően maradt egyben a társaság és vittük végig az elmúlt három évtizedet – mondta kicsit nosztalgiázva Haizler Ákos. – Eleinte színdarabot játszottunk, majd Répcelakra jártunk át gyakorolni, így citerázni is megtanultunk. Az énekeket már kísérettel adtuk elő. Csepregen egykoron híres volt a legényegylet, ezt is felelevenítettük. Nagyon jó csapat kovácsolódott össze, nyaranta szinte minden hétvégén felléptünk. Jártunk Szentendrén, a skanzenban, de eljutottunk a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Találkozóra is.

Az egylet fénykorában negyven, ötven tagot is számlált. Sajnos, sokan közülük többen már nem élnek – jegyezte meg szomorúan - Haizler Ákos. Az egylet mára kicsit megfogyatkozott, de továbbra is részt vesznek az egyes csepregi rendezvények – szüreti felvonulás, október 6-i megemlékezés, Erzsébet-napi újbor bemutató - megszervezésében. Az egylet gondozásában több hiánypótló könyv, vereskötet, antológia, a Répce menti népmesék, mondák gyűjteménye, valamint a Csepreg régi képeslapokon és fotókon című munka is megjelent.

A névadóFarkas Sándor kanonok nagy érdeme volt, hogy 1887-ben kiadta Csepreg mezőváros története című monográfiáját. Nyugállományba vonulását követően visszatért a városba és tovább folytatta a kutatásait.

Haizler Ákos végezetül megjegyezte, a jövőben közös előadást terveznek létrehozni a büki Sok-Szín-Pad társulatával. Bíznak benne, ez a munka is gyümölcsöző lesz.