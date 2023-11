Baranyai András a Fabrika + 2000 Kft. ügyvezetője. Szegény családból indult, nem érhette el azt a tanulmányi szintet, amit szeretett volna. A munkát választotta, így is segítve szüleit. Ez megtanította, hogy szorgalma, kitartása előbbre vigye. A Savaria Szakközépiskolában szerzett vasútgépész végzettséget, a Csepregi Győzelem Mgtsz.-ben kezdett dolgozni mint gépszerelő, váltósofőr 1983-ban. Innét a Csepregi Állami Tangazdaságba került tehergépkocsi-vezetőnek. Próbálkozott másodállásokkal, de inkább olyat szeretett volna kitalálni, amit a környéken nem végez senki, viszont a termékre, tevékenységre széles körben szükség van.

Az építkezés alatt érzett rá, hogy a raklapok magas betétdíjában lehetőség rejlik. Vállalkozó lett. A beszerzéseket egyedül, a javítást, ahogy nőtt a forgalom, édesapjával és nagybátyjával együtt végezte. 2000 év nyarán megalakította a Fabrika 2000 Kft.-t. Több irányban fejlesztett, hogy több lábon álljon. Megvásárolta a Concordia-Trans Kft.-t Pápán. Így lett egy étterme, 3 tanker autója és egy telephelye Pápa Celli úton. Erre az időre a Fabrika + 2000 Kft.-nek közel 60 alkalmazottja volt, amihez jött a pápai Concordia-Trans Kft. 13 dolgozója. Ekkor a cég végfelhasználóknak szállított gázolajat és kenőanyagot. Ezt a céget is továbbfejlesztette, jelenleg 6 saját és két bérelt töltőállomást üzemeltet a Concordia-Trans Kft. Közben a Fabrika + 2000 Kft is tovább fejlődött. A két cég több mint 120 főt foglalkoztat. Baranyai Andrásnak jelentős a társadalmi szerepvállalása is. Folyamatosan támogat szervezeteket, egyesületeket Csepregen, Szombathelyen, Körmenden. 2011-ben megválasztották a Csepregi Sportegyesület elnökének. Vezetésével eddigi legnagyobb sikerét érte el az egyesület. NB III.-as bajnok lett. Miután Szombathelyre költözött, tovább bővült társadalmi tevékenysége. Így lelt barátokra a Haladás öregfiúknál, támogatja a dartsosokat, a szabadidősport-szövetséget, az ifjúsági sportolókat. Rászoruló betegek önzetlen segítője. 2023-ban vehette át a Szombathely Sporttámogatásáért járó elismerést.