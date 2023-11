Dolgozói rekreáció és dolgozói feltöltődés került a fókuszba az idei Szociális héten – mondta Németh Klára a FÉHE ügyvezető igazgatója a november 7-én rendezett egészségnapon. Korábban az előadások kerültek túlsúlyba, idén a szociális intézmények munkatársainak mentális egészségére is irányul figyelem. Segíteni az tud jól, aki maga is jól érzi magát. Kiváló alkalom ez az egészségnap arra, hogy az irodai munkát végzők felüdüljenek. Egészségi állapotfelméréseket tartottak, többek között vércukormérést, testösszetétel-vizsgálatot, vérnyomásmérést. Az Egészségügyi GESZ szombathelyi Egészségfejlesztési Irodájának szakemberei nyújtottak ebben segítséget.

– Készültünk egészséges ebédalternatívákkal is – árulta el Németh Klára –, nagy izgalommal várják a kollégák, hogy délben egészséges ételekkel vendégeljük meg egymást. Padlizsánkrém, fetás-aszalt paradicsomos kence, humusz, tésztasaláta, roston csirkemell, tonhalsaláta kukoricával, cukkinis pizza, sütőtökös muffin, sütőtökrémleves, balzsamecetes cékla, és még sorolhatnánk a választékot, amivel a munkatársak már előző nap odahaza vagy a munkahelyi konyhákban előrukkoltak, és svédasztalos formában kóstoltatták egymással a finomságokat. Punk Bianka gyógytornász, humánkineziológus tartott előadást az irodai munka életmód-stratégiájáról, a torna és az egészséges táplálkozás fontosságáról.

– Helyes testtartás ülés közben az, ha a talpak a talajon vannak, csípő és boka derékszöget zárnak be, comb egy vonalban van az asztallal, alkar vízszintes, csukló alatt csuklómagasító van, a derekat párnával támasztjuk meg, és a fejtető felfelé nyújtózik – magyarázta Punk Bianka, és kérte is a résztvevőket az elhangzottak bemutatására. A rendszertelen étkezés és a kevés mozgás miatt lelassul az anyagcsere. Magas lesz a vércukorszint, a bélben felhalmozódnak a sejtek által nem feldolgozott anyagok. Ezek a folyamatok daganatok kialakulásához vezethetnek, ezért is van szükség tornára és egészséges táplálkozásra. Mozgásra invitálta az egybegyűlteket Punk Bianka. Karkörzés, lábnyújtás, fejdöntés aktivizálta a kollégákat. Nem ér véget a testedzés. Szerdán 15 órától az Emlékmű dombon közös táncház vár mindenkit.

Csütörtökön délelőtt 10 órától Szocio-séta lesz a Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a Hegypásztor Kör szervezésében. Három civil szervezet életébe nyerhetünk betekintést: Látássérültek Vas Vármegyei Egyesülete, SINOSZ Vas Megyei Szervezete, Karitász-RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat. Sétatalálkozó: Kőszegi utca 9.